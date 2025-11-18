Regional Apidiá do SINTERO realiza grande almoço de confraternização em Pimenta Bueno

Publicada em 18/11/2025 às 08h17
No dia 15 de novembro, a Regional Apidiá do SINTERO promoveu um almoço de confraternização que reuniu quase mil pessoas na cidade de Pimenta Bueno. O encontro celebrou a união, a trajetória de luta e a força das trabalhadoras e trabalhadores em educação assistidos pela regional.
O evento contou com música ao vivo, com apresentações de Samara Ayane, Grupo Ki Resenha e D’Lucca, que animaram o público com sertanejo, forró, pagode e outros ritmos ao longo de toda a programação. Também foram realizados sorteios com diversas premiações, como TV, ventiladores, airfryer, caixa de som e outros itens que movimentaram ainda mais a festa.
No cardápio, o destaque foi o costelão, servido em um clima de muita alegria, reencontros e integração entre as servidoras e os servidores da educação.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, acompanhada por membros da Diretoria Executiva e de representantes de outras regionais, esteve presente para prestigiar a confraternização e reforçar o compromisso com a categoria.
Já a direção da Regional Apidiá ressaltou a alegria de poder proporcionar esse momento para a categoria. Conforme destacou, “ver a energia, os sorrisos e a emoção de cada servidor e servidora nos lembra por que nossa luta vale a pena. Nossos encontros é sobre acolhimento, pertencimento e valorização. É muito gratificante oferecer um espaço de celebração para quem dedica a vida à educação.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!