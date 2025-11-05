Putin dá prêmio com honra de Estado a criadores de

Publicada em 05/11/2025 às 10h51
O presidente russo, Vladimir Putin, concedeu honrarias de Estado aos desenvolvedores do míssil de cruzeiro Burevestnik e do torpedo submarino Poseidon. Analistas consideram este mais uma ameaça tentando dissuadir o Ocidente de apoiar a Ucrânia.
Em uma cerimônia de premiação no Kremlin nesta terça-feira (5), Putin disse que as duas armas com capacidade nuclear tinham "significado histórico" para a Rússia e "para todo o século XXI".
“Em termos de alcance, o Burevestnik superou todos os sistemas de mísseis conhecidos no mundo”, disse o presidente russo, exaltando os avanços tecnológicos de defesa do país.
Na cerimônia, Putin também anunciou o início da produção em série do Oreshnik, outro míssil com ogiva nuclear. O armamento foi usado pela primeira vez em combate em novembro de 2024, em um ataque à região ucraniana de Dnipro — primeiro uso de míssil balístico de alcance intermediário na história.
A condecoração ocorre em meio à escalada de tensões entre Moscou e Washington. No mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções a duas grandes petrolíferas russas e cancelou uma cúpula com Putin na Hungria. Dias depois das sanções, Putin anunciou o teste bem-sucedido do Burevestnik, exibido em vídeo pelo Kremlin.
Em 28 de outubro, o Kremlin informou que o Poseidon também foi testado com sucesso. O torpedo, que Putin já classificou como uma arma “invencível”, tem alcance superior a 9.600 quilômetros.
