Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Porto Velho, a “cidade-lixo”!

Publicada em 12/11/2025 às 08h00
Porto Velho, a eterna capital de Roraima, é a pior capital do Brasil em IDH. E muita gente sabe disto. Aqui nunca existiu qualidade de vida para os seus quase meio milhão de moradores e essa evitável desgraça já faz muito tempo. É uma espécie de maldição a que somos submetidos desde que este “arremedo de cidade” virou município ainda no distante ano de 1914. Somos muitos os habitantes desta maldita “currutela fedida” que pagamos anualmente vários tipos de impostos caríssimos para a prefeitura e tendo do poder público municipal praticamente nada de benefícios em troca. Este ano de 2025 mesmo, eu paguei ainda em janeiro a quantia de quase quinhentos reais só de TRSD, a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares, uma espécie de imposto do lixo que se paga todo ano. Tributo este que deveria ser cobrado para recolher a imundície produzida aqui.
O coitado do eleitor porto-velhense, que vota em toda eleição nestes políticos, não quer saber das brigas muito menos das demandas judiciais entre a empresa contratada para recolher o lixo e a prefeitura da cidade. O contribuinte é obrigado a pagar estes impostos e por isso quer ação do poder público e dos seus administradores. O lixo esparramado abunda na cidade e suja ainda mais o que já é sujo, porco e imundo. Porto Velho é um lodaçal fedido e promíscuo que envergonha praticamente a todos os seus desafortunados moradores. São mais de cem anos que se vive nessa latrina que parece não ter solução à vista. Entra prefeito e sai prefeito e nenhuma medida é apresentada. Somente a exposição inócua e deprimente nas redes sociais não vai trazer nenhuma solução para a pior capital do país em saneamento básico, limpeza urbana e água tratada.
Seria muito bom que esta insalubre, inabitável, tosca e distante “curva de rio” tivesse somente esse problema do lixo para ser resolvido. As deficiências daqui são muitas e praticamente existem em todos os setores da administração pública. Porto Velho é um porto, mas não tem porto. Não é surreal esse absurdo? O barranco íngreme, sujo, liso e escorregadio está lá na beira do rio Madeira desafiando um prefeito que tenha a habilidade de resolver aquilo. Aliás, na beira do rio o que tem muito são urubus e ratos dando as boas-vindas a quem chega de barco a esta cidade. Com o lixo se acumulando pelas ruas, os urubus “fazem a festa”. Ratos, maruins, bichos-de-pé, percevejos, carapanãs e outras pragas urbanas habitam os vários igarapés contaminados ajudando dessa forma na desgraça coletiva. E Leonardo Barreto ainda não disse a que veio. Estamos é ferrados!
Fato que era para ser discutido com muita seriedade: Porto Velho não devia mais ser a capital de Rondônia. Está localizada geograficamente muito longe de todos os outros municípios. E há cidades no interior do Estado que são muito mais limpas, organizadas e que poderiam ser uma verdadeira capital como Rolim de Moura ou Ji-Paraná. Esta capital já teve 111 anos para se organizar e até agora não deu certo em nada. Além do mais, a “currutela fedida”, por estar distante do centro geográfico de Rondônia, dificulta a vida de quem mora lá no Cone Sul, por exemplo. E quando será que Leonardo Barreto vai fazer pelo menos um metro a mais de rede de esgotos e aumentar o acesso da população daqui à água tratada? Em Porto Velho só falta mesmo é dar uma boa chuva de bosta. E os porto-velhenses que se preparem, pois a natureza, que também é muito agredida por aqui, já deu sinais de revolta com tornados e ciclones. Todo cuidado é pouco!
*Foi Professor em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!