Produtores de Buritis e Nova União vencem concurso de melhor cacau de Rondônia

Publicada em 27/11/2025 às 08h41
Os municípios de Buritis e Nova União se destacaram no 5° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau), realizado pelo governo de Rondônia. O evento aconteceu na segunda-feira (24), e premiou os cacauicultores de Buritis com primeiro lugar, para Mauro Celso Tauffer; segundo lugar para Selma Targa de Freitas, de Nova União; e o terceiro lugar, para Cleiton Souza da Silva, também de Buritis.
Promovido pelo Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae-RO), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RO), Câmara Setorial do Cacau de Rondônia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (Núcleo Regional Noroeste) – SBCS, o Concacau 2025 é fruto de uma colaboração robusta que visa elevar a qualidade e a sustentabilidade do cacau rondoniense.
Os 58 lotes de cacau inscritos passaram por um rigoroso processo de avaliação. Os grãos finalistas foram submetidos ao crivo de um corpo de jurados especializados, que analisaram critérios técnicos essenciais para a produção de cacau de alta qualidade, como fermentação, teor de umidade, corte e aparência, além do perfil de sabor e aroma após processamento.
O secretário da Seagri, Luiz Paulo, destacou a relevância técnica do 5º Concacau, que mobilizou 57 produtores de 18 municípios, confirmando a força da cacauicultura rondoniense.
“A premiação dos vencedores é a devolutiva técnica individualizada a todos os participantes, o grande legado do evento. O governo de Rondônia segue trabalhando para multiplicar as práticas vencedoras para elevar o padrão do cacau de Rondônia no mercado internacional”, ressaltou.
Os 7 vencedores do Concacau
1º lugar: Mauro Celso – Buritis
2º lugar: Selma Targa – Nova União
3º lugar: Cleiton Souza – Buritis
4º lugar: Leandro Leal – Governador Jorge Teixeira
5º lugar: Marcia Fátima – Cabixi
6º lugar: André Luiz Vicente – Nova União
7º lugar: Luiz Anastácio – Cacoal
Comentários
Seja o primeiro a comentar!