PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (18) chuvosa e com trovoadas no Norte

Publicada em 18/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (18), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas para toda a região. Há aviso de perigo de tempestade para boa parte da região.
Já pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com possibilidade de chuvas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá e na porção oeste do Pará. As chuvas devem começar o dia mais intensas e acompanhadas de trovoadas isoladas no Acre, no extremo-noroeste de Rondônia e no oeste do Amazonas.
À tarde, as pancadas de chuva com trovoadas isoladas tomam conta da região, com exceção do extremo-nordeste do Pará, onde a previsão é somente de possibilidade de chuvas isoladas. No Acre, oeste de Rondônia e Sudoeste do Amazonas as chuvas devem ser ainda mais intensas e com certeza de trovoadas. Essas condições se mantêm até a noite, com menor intensidade das chuvas no sudeste de Rondônia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre, a porção centro-norte de Rondônia, o noroeste e centro-sul do Amazonas e o extremo-sudoeste do Pará. Também há avisos de perigo e perigo potencial de tempestades para o sudeste de Rondônia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 23% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
