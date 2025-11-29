PREVISÃO DO TEMPO: sábado (29) de fortes chuvas no Norte

Publicada em 29/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (29), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas para toda a região. Há alerta de perigo de tempestades para a parte central.
Pela manhã, as chuvas cobrem toda a região, com menor intensidade no Amapá e no extremo-norte do Pará. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Amazonas, Tocantins, extremo-norte de Rondônia e em todo o centro-sul do Pará.
À tarde, as pancadas de chuva com trovoadas tomam a região, com exceção do extremo-norte do Pará e centro-norte do Amapá, onde deve chover com menor intensidade.
Durante a noite, as chuvas deixam o centro-norte do Amapá e o extremo-nordeste do Pará, e devem ter menor intensidade no norte paraense e no centro-sul de Rondônia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo de chuvas intensas para os estados do Tocantins, Acre, norte de Rondônia e o centro-sul dos estados de Amazonas e do Pará, além de alerta de perigo potencial de chuvas intensas no Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins, centro-norte do Pará, oeste de Roraima e leste do Amapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!