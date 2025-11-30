PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas se espalham pela Região Norte neste domingo (30)

Publicada em 30/11/2025 às 09h00
O domingo será de instabilidade em grande parte da Região Norte, com chuva em diversos Estados.
No Amazonas, há previsão de chuva em áreas do centro e Sul do estado. Municípios como Manaus, Coari e Humaitá podem ter pancadas ao longo do dia.
No Pará, a instabilidade também se espalha por regiões do centro e do oeste. Cidades como Altamira, Santarém e Itaituba podem registrar chuva, enquanto a faixa Norte do estado terá tempo mais firme.
Em Rondônia e no Acre, o domingo será de pancadas de chuva e céu nublado em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Velho.
No Amapá, a previsão indica chuva principalmente em Macapá, Santana e áreas do litoral norte do estado.
Em Roraima, a chuva atinge principalmente Boa Vista e municípios do Centro-Norte.
Já no Tocantins, o tempo fica mais variado, com chance de chuva em regiões do centro-sul, incluindo Palmas e Gurupi.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
