PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas se espalham pela Região Norte nesta quinta-feira (20)

Publicada em 20/11/2025 às 08h00
A quinta-feira (20) será de chuva generalizada em grande parte da Região Norte.
No Amazonas, a instabilidade é mais intensa nas regiões norte, noroeste e centro do estado, atingindo municípios como São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Coari e Manaus, com possibilidade de pancadas fortes e trovoadas.
No Pará, a chuva se espalha especialmente pelo nordeste, norte e faixa litorânea, afetando municípios como Castanhal, Bragança, Vigia, Salinópolis, Capanema e Belém. O Amapá também tem previsão de chuva, principalmente na faixa leste e costeira, incluindo Macapá, Santana, Mazagão e Ferreira Gomes.
Em Roraima, as precipitações atingem tanto o centro quanto o norte do estado, alcançando cidades como Boa Vista, Mucajaí, Pacaraima e Alto Alegre, com risco de pancadas mais fortes.
No Acre, a chuva atinge principalmente o oeste e centro do estado, alcançando Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Sena Madureira. Em Rondônia, as precipitações ocorrem especialmente no norte e centro, atingindo municípios como Porto Velho, Ariquemes, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.
Em Tocantins as chuvas se espalham por todo o estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
