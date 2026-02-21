Por Assesssoria

Publicada em 21/02/2026 às 08h25

Prefeitura de Jaru promove audiência pública para prestação de contas das ações e serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde

Acontece na próxima quinta-feira (26), a partir das 16h, no auditório da da Câmara de Vereadores de Jaru, a audiência pública para prestação de contas das ações e serviços públicos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, referente ao período entre os meses de setembro e dezembro de 2025.

A audiência é aberta ao público em geral e também pode ser acompanhada ao vivo no facebook da Prefeitura de Jaru.