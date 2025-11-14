Preparativos de Natal ganham força na Prefeitura e na Praça Nilo Balbinote

Publicada em 14/11/2025 às 14h14
O clima natalino já começou a transformar os espaços públicos da cidade, pois a equipe da SEMELC, sob a coordenação do secretário Wedson, iniciou os trabalhos de decoração nas dependências da Prefeitura. Nos próximos dias, a Praça Nilo Balbinote também receberá iluminação especial, criando um ambiente acolhedor para moradores e visitantes.
Paralelamente, a SEMOD, dirigida pelo secretário Agostinho, atua com intensidade na limpeza, organização dos jardins e poda de árvores, com atenção especial aos locais que serão ornamentados. O objetivo é garantir que cada espaço esteja preparado para receber os enfeites natalinos, tanto na sede da Prefeitura quanto na praça central.
O prefeito destaca a relevância do empenho das equipes envolvidas, pois a preparação cuidadosa contribui para fortalecer o espírito natalino e oferecer à população um ambiente mais bonito, organizado e convidativo para este período do ano.
