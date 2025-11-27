Prêmio Nacional de Inovação abre inscrições e coloca Rondônia no mapa das grandes ideias

Publicada em 27/11/2025 às 09h35
O Prêmio Nacional de Inovação está com inscrições abertas e Rondônia tem agora uma vitrine poderosa para mostrar ao Brasil a força criativa que nasce por aqui. Realizado pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Sebrae, o prêmio é reconhecido como a principal premiação de inovação do país e reúne, todos os anos, empresas, pesquisadores, ecossistemas e iniciativas capazes de mover fronteiras. A edição de 2025 acontece em São Paulo, e Rondônia tem tudo para marcar presença de forma robusta.
A oportunidade é ampla e democrática: podem participar empresas de todos os portes, pesquisadores e pesquisadoras com projetos inovadores, além de hubs, parques tecnológicos, instituições de ensino, coletivos e redes que impulsionam o ecossistema de inovação.
Para Rondônia, estar no Prêmio Nacional de Inovação significa ampliar visibilidade, conquistar conexões estratégicas e atrair investimentos que fortalecem desde startups em crescimento até pequenos negócios que encontraram no espírito inovador um diferencial competitivo.
Participar do prêmio não é só concorrer a um reconhecimento nacional: é entrar em uma rede onde ideias ganham força, projetos se tornam referências e trajetórias podem mudar de patamar. É a chance de colocar Rondônia definitivamente no radar da inovação brasileira.
As inscrições são gratuitas, já estão abertas e seguem até 5 de dezembro, um convite direto para quem está construindo soluções capazes de gerar impacto real. O futuro não espera. Quem está pronto para dar o próximo passo deve acessar: www.premiodeinovacao.com.br e garantir presença no Prêmio Nacional de Inovação 2025.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
