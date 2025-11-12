Prefeitura segue com limpeza e patrolamento de ruas no bairro Val Paraíso

Publicada em 12/11/2025 às 08h28
Desde janeiro, a equipe de patrolamento da Prefeitura de Ji-Paraná tem atuado nos bairros que ainda não possuem pavimentação, realizando serviços de limpeza e nivelamento das vias. A expectativa é que as máquinas continuem trabalhando diariamente, sempre que as condições climáticas permitirem.
Na manhã desta terça-feira (11), a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) executou os serviços nas ruas T-13, entre Amapá e K-0, e T-12, também entre Amapá e K-0. O objetivo é melhorar o tráfego de veículos e beneficiar as rotas de maior fluxo no bairro Val Paraíso.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), essas ações são fundamentais para garantir o acesso da população e a trafegabilidade das ruas. “Além do patrolamento, buracos que dificultam o trânsito dos veículos estão sendo reparados. O trabalho começa com a remoção dos entulhos e, em seguida, o nivelamento do solo, para que as ruas fiquem firmes e em boas condições de uso”, explicou o prefeito.
Moradora da rua Amapá há mais de 10 anos, Lúcia de Oliveira destacou a importância da manutenção realizada pela Prefeitura. “Ficamos oito meses sem patrolamento, e algumas ruas estavam praticamente intransitáveis, principalmente nas ladeiras. Agora, as ruas estão ficando ótimas, sem buracos, e isso facilita muito para motoristas, ciclistas e todos os moradores”, afirmou.
O serviço de patrolamento consiste na retirada de sujeira, nivelamento do solo e preenchimento de buracos e imperfeições, garantindo maior durabilidade das vias, conforto aos condutores e melhor acesso aos moradores.
A Semosp reforça que a população pode colaborar identificando novos pontos que necessitam de manutenção, informando pelas redes sociais da Prefeitura ou pelo WhatsApp/telefone (69) 3416-4161.
