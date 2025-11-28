Prefeitura revitalização na ponte que dá acesso à comunidade Rei Davi
Por ASSESSORIA
Publicada em 28/11/2025 às 09h24
Ponte Revitalizada, Comunidade Mais Segura! Na tarde desta quinta-feira, a equipe da SEMADER realizou um importante trabalho de revitalização na ponte que dá acesso à comunidade Rei Davi.

Com dedicação e compromisso, nossa equipe efetuou a troca de tábuas e construiu um corrimão de proteção, garantindo mais segurança e tranquilidade para todos que utilizam aquele trajeto.

Seguimos trabalhando com responsabilidade para melhorar a infraestrutura rural e assegurar qualidade de acesso às nossas comunidades.

O progresso não pode parar — e ele chega a cada canto do nosso município!

