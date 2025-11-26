Prefeitura revitaliza pintura das quadras poliesportivas de Ji-Paraná

Publicada em 26/11/2025 às 08h20
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), intensificou nesta semana — marcada pelo aniversário do município — os trabalhos de revitalização da pintura das quadras poliesportivas. As melhorias estão sendo realizadas com recursos próprios, reforçando o compromisso da administração municipal com a ampliação e a modernização dos espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer.
Até segunda-feira, 24, já receberam nova pintura as quadras do Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), Ginásio Adão Lamota, Jardim dos Migrantes, Copas Verdes, Park Amazonas, Capelasso, Rondon e Jardim das Seringueiras. A meta da Semes é atender todas as quadras do município.
Presentes no cotidiano de crianças, jovens e adultos, esses espaços funcionam como importantes pontos de convivência comunitária. As equipes da Semes realizam não apenas a repintura interna e dos acessos, mas também serviços complementares, como canalização para melhor escoamento da água. O objetivo é revitalizar completamente as áreas esportivas, tornando-as mais funcionais, seguras e confortáveis para a população.
O secretário da Semes, Alessandro Barroso, destacou que investimentos desse tipo fortalecem o papel do esporte na formação social. “Sempre lembramos que o esporte ultrapassa o ambiente competitivo; ele é uma ferramenta de transformação social. Por meio do esporte, construímos cidadãos mais comprometidos, saudáveis e participativos. Por isso, revitalizar esses espaços é também investir no futuro da nossa cidade”, ressaltou.
O prefeito Affonso Cândido também enfatizou a importância da ação. “A reforma da pintura das quadras é mais uma iniciativa de valorização dos bairros e das pessoas. Com planejamento e responsabilidade, seguimos avançando em várias frentes, sempre focados em entregar melhorias reais”, afirmou.
A Prefeitura reafirma que continuará investindo na infraestrutura esportiva e na qualidade de vida da população, garantindo que os benefícios cheguem a todas as regiões da cidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!