Prefeitura reúne autoridades para discutir melhorias urgentes no trânsito e reforçar ações de segurança viária

Publicada em 17/11/2025 às 09h06
A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, na manhã desta sexta-feira (14), uma reunião ampliada no gabinete municipal para tratar dos altos índices de acidentes de trânsito registrados na cidade. O encontro reuniu representantes do Detran-RO, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Casa Civil, secretarias municipais e entidades da sociedade civil.
O prefeito Aldo Júlio abriu a reunião destacando a preocupação da gestão com o aumento das ocorrências. Ele reforçou que o Município está adotando medidas para reorganizar o trânsito e promover mais segurança para motoristas e pedestres.
Antes do início das discussões, o prefeito destacou o importante investimento destinado ao município por meio do Termo de Convênio nº 457/2025/PGE-DETRAN, firmado entre o Detran-RO e a Prefeitura de Rolim de Moura. O convênio garante um repasse estadual de R$ 2.973.736,68, além de R$ 60.700,00 de contrapartida municipal. Com esses recursos, serão executadas melhorias como implantação de sinalização vertical e horizontal, ampliação e construção de rotatórias, instalação de canalizadores de fluxo, áreas de conflito (MAC), sonorizadores e novas faixas de pedestres.
Durante a reunião, a equipe de engenharia da Prefeitura apresentou os pontos críticos da cidade e explicou que o projeto foi elaborado seguindo orientações técnicas do Detran. Entre os principais apontamentos feitos pelas autoridades presentes, estiveram a inconsistência nas vias preferenciais, a necessidade de revisar o modelo das rotatórias, a imprudência de condutores e a importância de ampliar ações educativas no trânsito.
A presidente da ACIRM, Gisele Castro, e representantes das forças de segurança destacaram a gravidade do aumento dos acidentes. Já o Detran informou que três equipes realizam blitz e ações educativas diariamente na cidade, inclusive em escolas.
Ao final, ficou definido que será elaborado um plano de ação conjunto, envolvendo Prefeitura, Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ACIRM e demais órgãos presentes, para alinhar medidas imediatas e estruturais.
O prefeito Aldo Júlio reforçou o compromisso da gestão com a segurança viária e informou que viajará a Brasília nos próximos dias para buscar mais recursos destinados à implantação de fiscalização eletrônica (pardais) em Rolim de Moura.
“Estamos trabalhando para tornar o trânsito de Rolim de Moura mais seguro e organizado. Temos ações importantes em andamento, e vamos buscar ainda mais recursos para reforçar a fiscalização e salvar vidas”, afirmou o prefeito.
