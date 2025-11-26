Prefeitura reforça manutenção e cuidados nos distritos de Nova Colina e Nova Londrina

Publicada em 26/11/2025 às 14h26
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou serviços de manutenção e atendimento às demandas dos distritos de Nova Colina e Nova Londrina-Itapirema. As atividades ocorreram nos dias 17, 18 e 19 de novembro, período anterior ao feriado nacional do dia 20, quando não houve expediente. O fechamento das informações foi feito na sexta-feira, 21, sem incluir os serviços que ainda estavam sendo executados naquela data.
As equipes atuaram tanto no perímetro urbano quanto na zona rural dos dois distritos, com o objetivo de recuperar trechos críticos e melhorar as condições de tráfego e convivência da população local. Em Nova Colina, os trabalhos se concentraram na recuperação de pontos críticos da Linha 90, além de limpeza e patrolamento em todo o perímetro urbano do distrito, garantindo mais segurança e fluidez para moradores e produtores rurais.
Já em Nova Londrina-Itapirema, as equipes executaram o patrolamento de 3,8 quilômetros e o encascalhamento em trechos do Travessão-2, 2ª Linha, além da roçagem do campo de futebol e de outros espaços públicos. O serviço também contemplou o encascalhamento em pontos do Travessão Municipal e em parte da Rua Saulo Alcântara, atendendo solicitações da comunidade.
Os trabalhos foram realizados com o uso de caminhões basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras e roçadeiras, garantindo agilidade na execução e maior durabilidade nos serviços prestados. O conjunto de ações demonstra o compromisso do atual Governo Municipal com os distritos, reconhecendo sua importância como partes integrantes, essenciais e indissolúveis do Município de Ji-Paraná.
O prefeito Affonso Cândido destacou a prioridade dada ao atendimento das comunidades rurais. “Os distritos têm o mesmo valor que a sede do município. Nosso governo trabalha para que cada morador, seja da área urbana ou rural, sinta a presença do poder público e veja suas necessidades sendo atendidas”, afirmou.
A iniciativa busca preservar a infraestrutura local, assegurar melhores condições de deslocamento e proporcionar mais qualidade de vida aos habitantes. “A população de Nova Colina e Nova Londrina pode contar com uma gestão que olha para todos os cantos de Ji-Paraná. Estamos presentes, acompanhando e agindo”, reforçou o prefeito.
Com a continuidade dos trabalhos ao longo do ano, a Prefeitura mantém o propósito de fortalecer a integração territorial do município. O empenho das equipes e o foco nas demandas reais da população tornam cada ação um passo importante para garantir distritos mais cuidados, fortes e participativos no desenvolvimento de Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!