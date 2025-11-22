Prefeitura recebe diagnóstico do SEBRAE para fortalecer a Política Municipal de Resíduos Sólidos

Publicada em 22/11/2025 às 08h59
A Prefeitura de Guajará-Mirim recebeu da consultoria técnica do SEBRAE o diagnóstico referente ao Projeto de Resíduos Sólidos do município, documento que apresenta uma análise detalhada do cenário atual e das necessidades relacionadas à gestão de resíduos.
O estudo destaca o alinhamento entre o poder público e as instituições envolvidas no processo, oferecendo diretrizes estratégicas para o aprimoramento das políticas ambientais e para a consolidação de práticas mais eficientes e sustentáveis.
O documento servirá como base para a formulação e a implementação de novas ações e estratégias que a SEMMA deverá adotar nos próximos meses, fortalecendo a Política Municipal de Resíduos Sólidos e reafirmando o compromisso da gestão com a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e a melhoria contínua da qualidade de vida da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!