Prefeitura realiza campanha Novembro Azul com ações e atendimentos na UBS Arlindo Cristo

Por assessoria
Publicada em 19/11/2025 às 14h32
Homem que se cuida vive mais.
Dor não é prova de força. Ignorar sintomas não é solução.
Prevenção é atitude. É cuidado com você. Com quem te ama.
Você pode dar um passo simples.
Consulta. Vacina. Exames rápidos. Orientação segura.
Tudo no SUS. Tudo pertinho. Tudo para você voltar para casa mais tranquilo.
29 de novembro
8h às 20h
UBS Arlindo Cristo
