Publicada em 06/11/2025 às 08h29
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), deu início a um novo projeto que aproxima ainda mais os serviços públicos da população: o programa “Saúde Mais Perto de Você”. A primeira edição aconteceu no Centro de Referência em Esporte e Lazer (Cedel) e contou com a parceria de diversas instituições e órgãos de apoio.
Durante a ação, foram realizados 547 atendimentos em diferentes áreas, reunindo equipes do Hemocentro, Detran, Unimed, Centro de Saúde da Mulher Cecília Cunha e SAE, além da participação de acadêmicos da área da saúde, que contribuíram no atendimento e nas orientações ao público.
O projeto tem como objetivo levar serviços de saúde, cidadania e prevenção para mais perto das comunidades, com foco em facilitar o acesso e ampliar o cuidado. “A ideia é que a população não precise se deslocar para diferentes locais. Em um único espaço, ela encontra desde orientações médicas até informações sobre trânsito e doação de sangue”, destacou a equipe organizadora.
O “Saúde Mais Perto de Você” é uma iniciativa que vai percorrer diferentes regiões do município, fortalecendo o vínculo entre os serviços públicos e a comunidade. A próxima edição do projeto já está sendo planejada e deve acontecer nas próximas semanas, ampliando o número de atendimentos e parcerias.
Texto:
Prefeitura realiza a primeira edição do programa “Saúde Mais Perto de Você”
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), deu início a um novo projeto que aproxima ainda mais os serviços públicos da população: o programa “Saúde Mais Perto de Você”. A primeira edição aconteceu no Centro de Referência em Esporte e Lazer (Cedel) e contou com a parceria de diversas instituições e órgãos de apoio.
Durante a ação, foram realizados 547 atendimentos em diferentes áreas, reunindo equipes do Hemocentro, Detran, Unimed, Centro de Saúde da Mulher Cecília Cunha e SAE, além da participação de acadêmicos da área da saúde, que contribuíram no atendimento e nas orientações ao público.
O projeto tem como objetivo levar serviços de saúde, cidadania e prevenção para mais perto das comunidades, com foco em facilitar o acesso e ampliar o cuidado. “A ideia é que a população não precise se deslocar para diferentes locais. Em um único espaço, ela encontra desde orientações médicas até informações sobre trânsito e doação de sangue”, destacou a equipe organizadora.
O “Saúde Mais Perto de Você” é uma iniciativa que vai percorrer diferentes regiões do município, fortalecendo o vínculo entre os serviços públicos e a comunidade. A próxima edição do projeto já está sendo planejada e deve acontecer nas próximas semanas, ampliando o número de atendimentos e parcerias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!