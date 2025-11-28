Prefeitura publica resultado preliminar do processo seletivo para contratação de médico veterinário

Por ASSESSORIA
Publicada em 28/11/2025 às 08h26
A Prefeitura de Jaru divulgou na edição suplementar do Diário Oficial desta quinta-feira (27), o resultado preliminar do processo seletivo simplificado destinado à contratação emergencial e temporária de médico veterinário (40h).
Foi publicada a relação das inscrições deferidas e indeferidas. Os candidatos citados têm entre os dias 28 de novembro e 01 de dezembro para entrarem com recurso, que deverão ser enviados exclusivamente conforme para o e-mail
