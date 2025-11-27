Prefeitura intensifica operação de recuperação viária no Segundo Distrito, mesmo durante o período chuvoso

Publicada em 27/11/2025 às 14h17
A Prefeitura de Ji-Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo prefeito Affonso Cândido (PL), executa, nesta quinta-feira (27), mais uma etapa da operação de tapa-buracos, com a finalidade de aprimorar as condições de trafegabilidade e assegurar maior segurança aos usuários das ruas.
As equipes de manutenção concentram as atividades na Rua Pérola, no trecho compreendido entre as Ruas Dário Aguiar e Eduardo Silva, no bairro União. Trata-se de uma área de circulação intensa, localizada nas adjacências da Santa Casa, da Associação da Polícia Civil e do Viveiro Municipal.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, as ações integram um cronograma permanente de recuperação da malha viária do município, elaborado com base em levantamentos técnicos e nas demandas apresentadas pela população. “O trabalho de tapa-buracos tem prosseguimento ao longo de toda a semana, abrangendo novas frentes de serviço em diversos bairros, com prioridade para os trechos mais comprometidos e de maior fluxo de veículos”, ressaltou.
A Semosp reforça que a participação da comunidade é essencial para a identificação de pontos que necessitam de intervenção. As informações podem ser encaminhadas pelas redes sociais oficiais da Prefeitura ou pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161.
