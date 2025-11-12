Prefeitura inicia ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde com novo Pronto Socorro Infantil

Publicada em 12/11/2025 às 14h54
A Prefeitura de Rolim de Moura oficializou a assinatura da ordem de serviço para a ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, que incluirá três novas estruturas: um Centro Cirúrgico, um Centro de Parto Normal e um Pronto Socorro Infantil.
A obra será executada com recursos provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Expedito Netto, totalizando um investimento de R$ 13.045.714,32 (treze milhões, quarenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos). O projeto prevê a ampliação de 1.838,32 m², resultando em um complexo voltado ao atendimento especializado e humanizado.
Durante a cerimônia de assinatura, com a presença da Secretaria Municipal de Saúde, foi destacada a relevância do projeto para o fortalecimento da rede pública municipal. A iniciativa atende a uma demanda antiga da população, especialmente pela criação de um espaço exclusivo para o atendimento infantil em situações de urgência e emergência.
O novo Pronto Socorro Infantil será totalmente equipado e estruturado para atender crianças com mais agilidade, conforto e segurança. Além disso, o Centro Cirúrgico e o Centro de Parto Normal irão aprimorar a capacidade cirúrgica e a assistência materno-infantil do município.
A ampliação da unidade permitirá melhor fluxo de pacientes, otimização dos serviços e condições aprimoradas de trabalho para os profissionais de saúde. O complexo atenderá não apenas moradores de Rolim de Moura, mas também pacientes de municípios vizinhos que utilizam os serviços especializados da rede municipal.
As obras estão previstas para iniciar nos próximos dias, conforme o cronograma apresentado pela empresa contratada.
