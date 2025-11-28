Prefeitura informa Mudança de Endereço – Embarque e desembarque de pacientes para Porto Velho.

Por ARIQUEMES
Publicada em 28/11/2025 às 15h24
Prefeitura de Ariquemes informa Mudança de Endereço – Embarque e desembarque de pacientes para Porto Velho.
Informamos que, a partir de 01/12/2025 (segunda-feira), o embarque e desembarque de pacientes levados para Porto Velho será feito em um novo endereço:
Av. Juscelino Kubitschek, 3683 (antiga Delegacia).
Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para orientações.
Semsau | Secretária de Saúde de Ariquemes
Ouvidoria SUS (69) 3516-2177
Endereço: Prefeitura de Ariquemes - Avenida Tancredo Neves, N°2166, Setor Institucional
