Prefeitura informa Mudança de Endereço – Embarque e desembarque de pacientes para Porto Velho.
Por ARIQUEMES
Publicada em 28/11/2025 às 15h24
Nos acompanhe pelo Google News

Prefeitura de Ariquemes informa Mudança de Endereço – Embarque e desembarque de pacientes para Porto Velho.

Informamos que, a partir de 01/12/2025 (segunda-feira), o embarque e desembarque de pacientes levados para Porto Velho será feito em um novo endereço:

Av. Juscelino Kubitschek, 3683 (antiga Delegacia).

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para orientações.

Semsau | Secretária de Saúde de Ariquemes

Ouvidoria SUS (69) 3516-2177

Endereço: Prefeitura de Ariquemes - Avenida Tancredo Neves, N°2166, Setor Institucional

Geral ARIQUEMES
Imprimir imprimir