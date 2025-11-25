Prefeitura fortalece políticas de segurança alimentar com execução regular do Programa de Aquisição de Alimentos

Publicada em 25/11/2025 às 15h06
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP), informa que o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) está sendo executado com regularidade e eficiência no município.
Na manhã desta segunda-feira, foi realizada a etapa de pesagem dos produtos provenientes da agricultura familiar, garantindo o controle da qualidade dos alimentos e a correta destinação dos itens. A distribuição foi programada para ocorrer no período da tarde, atendendo às instituições e famílias contempladas.
O PAA desempenha um papel essencial na promoção da segurança alimentar e nutricional, além de incentivar a produção rural local, ao adquirir alimentos diretamente dos produtores e destiná-los a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Em 2026, o município dará um passo importante na ampliação dessa política pública: além da modalidade já executada em parceria com o Governo Federal, será implementado o PAA Municipal. A iniciativa permitirá ampliar o número de beneficiários, fortalecer a autonomia da gestão local e garantir maior regularidade no fornecimento dos alimentos.
Entre os locais atendidos pelo programa estão:
Casa do Ancião
Associação dos Idosos
Pestalozzi
Famílias acompanhadas pela Assistência Social
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, o apoio aos agricultores familiares e a promoção de ações concretas que elevam a qualidade de vida. O PAA é mais uma demonstração de que políticas públicas bem estruturadas podem gerar impactos positivos e duradouros na comunidade.
