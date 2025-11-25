Prefeitura entrega mais de 60 máquinas e equipamentos e fortalece produção da agricultura familiar

Publicada em 25/11/2025 às 08h39
Além do maquinário, produtores receberam um secador de café e uma mini usina de leite, ampliando a capacidade de produção e beneficiamento no campo
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realizou no último sábado, 22, no Parque de Exposições, a Festa do Agricultor. O evento reuniu dezenas de famílias de produtores rurais e contou com a presença de diversas autoridades e presidentes de associações rurais.
Durante o evento, foram entregues cerca de R$ 14 milhões em máquinas e equipamentos, incluindo caminhonetes, tratores, implementos, pás-carregadeiras, uma mini usina de leite com caminhão-refrigerador, um secador de café industrial e diversos outros, totalizando mais de 60 itens.
Segundo explicou o prefeito Flori Cordeiro, desse total, dois terços dos investimentos vieram de emendas de deputados estaduais, federais e senadores, enquanto um terço foi garantido com recursos próprios do município.
O encontro teve ainda como objetivo celebrar o trabalho dos agricultores e apresentar um balanço das atividades da Semagri nos últimos anos. O secretário municipal de Agricultura, Gilvaneo da Veiga, destacou o aumento das ações em todos os programas de auxílio ao pequeno produtor mantidos pela secretaria, evidenciando o compromisso da gestão com o desenvolvimento rural.
Além do prefeito Flori Cordeiro, a Festa do Agricultor contou com a participação do deputado estadual Luizinho Goebel, deputada federal Silvia Cristina e de vereadores locais. Para os participantes, a destinação dos equipamentos beneficiará centenas de produtores da agricultura familiar, ampliando a capacidade de produção e beneficiamento no campo.
A Semagri também lançou, durante a festividade, o programa “Minha Casa, Minha Vida Rural”, que garantirá a construção de 59 residências para pequenos produtores, um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida e a fixação das famílias no meio rural.
