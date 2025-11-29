Prefeitura e Fundação Cultural abrem inscrições para o concurso de decorações natalinas “Natal dos Sonhos”

Publicada em 29/11/2025 às 09h13
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural (FCV), abriu nesta segunda-feira, 25, as inscrições para o concurso de decorações natalinas “Natal dos Sonhos”, que segue até o dia 5 de dezembro e tem como objetivo transformar a cidade em um espetáculo de luz, cor e criatividade. A ação busca incentivar moradores e comerciantes a resgatarem o espírito natalino por meio de enfeites e iluminação especial em fachadas residenciais e estabelecimentos comerciais.
Os participantes concorrerão a premiações em dinheiro, distribuídas entre os três melhores projetos inscritos: 1º lugar: R$ 10.000; 2º lugar: R$ 8.000; 3º lugar: R$ 4.500. Os prêmios em dinheiro serão pagos em valor integral, sem retenção de impostos. Podem participar moradores de imóveis residenciais urbanos, incluindo casas, prédios e condomínios, além de estabelecimentos comerciais de todos os segmentos localizados em Vilhena.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível juntamente com o edital completo do concurso, no link indicado abaixo. No documento, os interessados encontram todas as orientações, critérios de avaliação e demais informações necessárias para a participação.
