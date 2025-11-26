Prefeitura divulga resultados preliminares de editais de fomento à cultura da Política Nacional Aldir Blanc

Publicada em 26/11/2025 às 08h30
A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira, 24, o resultado preliminar dos editais de chamamento público nº 02 e 03, referentes à seleção de projetos e espaços culturais apoiados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB.
A lista dos projetos e espaços classificados e desclassificados nos editais já está disponível no Diário Oficial e no Portal da Transparência do município. Em caso de dúvidas e mais informações, entrar em contato através do e-mail [email protected].
CLIQUE AQUI E CONFIRA O RESULTADO DO EDITAL Nº 02
https://transparencia.jaru.ro.
CLIQUE AQUI E CONFIRA O RESULTADO DO EDITAL Nº 03
https://transparencia.jaru.ro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!