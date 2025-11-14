Prefeitura de Vilhena inicia campanha de vacinação contra a gripe

Publicada em 14/11/2025 às 14h32
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), iniciou nesta segunda-feira, 10 de novembro, a Campanha de Vacinação contra a Gripe, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. A ação é destinada aos grupos prioritários definidos no calendário nacional de imunização e tem como objetivo reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza.
A campanha segue até o dia 28 de fevereiro de 2026, com o Dia “D” de Mobilização Nacional marcado para sábado, 29 de novembro de 2025, quando todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas das 9h às 15h.
Neste primeiro lote, Vilhena recebeu 14.510 doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan. O imunizante protege contra três tipos do vírus influenza (duas cepas do tipo A e uma do tipo B), conforme recomendação para a temporada 2025–2026 na região norte.
A vacinação, inicialmente restrita aos grupos prioritários, será realizada enquanto durarem os estoques. Fazem parte desses grupos: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; idosos com 60 anos ou mais; povos indígenas a partir de 6 meses; professores; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente; profissionais de saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários e dos Correios; população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.
A meta é vacinar pelo menos 90% das crianças, gestantes e idosos, considerados os grupos de maior vulnerabilidade à doença.
Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento de identificação. Alguns grupos deverão ainda apresentar comprovante de vínculo (como declaração profissional ou cartão da gestante).
A Semus destaca que a liberação da vacina para o público em geral será avaliada posteriormente, de acordo com a adesão dos grupos prioritários e a disponibilidade de novos lotes enviados pelo Ministério da Saúde.
