Prefeitura de Rolim de Moura realiza chamamento público para atualização dos dados bancários

Por assessoria
Publicada em 28/11/2025 às 15h35
A Secretaria Municipal de Educação – SEMED vem, por meio deste, informar que os servidores que tiveram seus contratos rescindidos devem realizar a atualização de seus dados bancários para viabilizar o pagamento dos valores pendentes.
O atendimento poderá ser realizado presencialmente no setor administrativo da SEMED, localizado na Avenida Curitiba, nº 4447, Centro, ou por meio do WhatsApp (69) 3442-5248.
Ressaltamos que a atualização é necessária para garantir o processamento e o pagamento dos valores de forma célere e adequada.
Rolim de Moura, 25 de novembro de 2025
Secretaria Municipal de Educação
