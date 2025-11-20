Publicada em 20/11/2025 às 08h28
Estarão abertas até 12 de dezembro próximo, as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina que está sendo realizado pela prefeitura de Rolim de Moura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMMADU e executado pela Gerência de Turismo do Município.
As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas presencialmente na Gerência de Turismo, na Av. Salvador, 4710, no Bairro Olímpico, durante o horário das 7h30 às 13h30 e poderão participar do certame, as residências e empresas da zona urbana, zona rural e do Distrito Nova Estrela.
A iniciativa visa despertar o espirito natalino e o sentimento de pertencimento da comunidade e da classe empresarial, tornando a cidade mais atrativa durante o período dos festejos alusivos ao natal e ano novo, ampliando ainda mais o alcance do tradicional Projeto Natal de Luz, realizado anualmente na Praça Durvalino Oliveira.
A proposta busca ainda, ampliar o fluxo de visitantes, promover o turismo e fomentar a economia local. A administração municipal reforça que o concurso irá contribuir para deixar a cidade de Rolim de Moura, mais atrativa e acolhedora além de valorizar às manifestações culturais e religiosas cultuadas fervorosamente em praticamente dos os cantos do Brasil.
Conforme o regulamento, a avaliação dos inscritos será realizada por uma comissão julgadora composta de profissionais com experiência em decoração, artes plásticas e comunicação visual e os quesitos que serão avaliados pelos jurados são: criatividade, originalidade, efeito visual e adequação ao tema natal.
