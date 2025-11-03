Prefeitura de Porto Velho orienta a população sobre os perigos de chuvas intensas e ventos fortes

Publicada em 03/11/2025 às 15h53
Com a chegada de fortes chuvas, muitas vezes acompanhadas de tempestades que podem ocasionar quedas de árvores e até danos em residências, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC), orienta a população sobre algumas medidas que podem evitar transtornos.
Segundo o superintendente da SMDC, Marcos Berti, as fortes chuvas e ventos intensos podem causar sérios danos às residências e áreas vulneráveis. Por isso, é importante estar atento para evitar acidentes.
Medidas de segurança durante a chuva
Não se abrigar debaixo de árvores,
próximo a muros ou a qualquer estrutura que não ofereça proteção ou segurança;
Quem estiver em área alagada deve procurar locais mais altos para se proteger;
Para evitar riscos de choque elétrico, não utilizar aparelhos que tenham sido molhados;
No trânsito, recomenda-se reduzir a velocidade, manter distância do veículo à frente, ligar os faróis em luz baixa, não trafegar em vias alagadas e evitar ultrapassagens;
Evitar contato com água possivelmente contaminada;
Manter distância de fiações ou cabos elétricos rompidos;
Em caso de emergência, ligar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193), entre outros cuidados necessários.
CONTATOS
"Qualquer pessoa em situação de emergência pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou pelo telefone (69) 98473-2112 (WhatsApp). Lembrando que o 199 é o número padrão para situações de emergência, e o outro contato é uma alternativa para solicitar ajuda em casos de risco que exijam a atuação da Defesa Civil Municipal", informou Berti.
