Prefeitura de Porto Velho mobiliza força-tarefa para atender população

A madrugada desta quarta-feira foi marcada por forte temporal em Porto Velho, com acúmulo superior a 100 milímetros de chuva, segundo dados meteorológicos divulgados para a região Norte. O volume atípico em poucas horas provocou alagamentos, pontos de inundação e transtornos em diversas áreas da capital, afetando residências, vias urbanas e o fluxo de veículos.
Diante da situação, a Prefeitura de Porto Velho mobilizou imediatamente uma força-tarefa envolvendo equipes da Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e outras pastas estratégicas. O objetivo é atuar em frentes de atendimento rápido, redução de danos e apoio direto à população atingida.
Logo nas primeiras horas da manhã, agentes da Defesa Civil passaram a monitorar bairros com registros de acúmulo de água, orientando moradores, isolando áreas de risco e auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade. Paralelamente, equipes de infraestrutura iniciaram trabalhos de desobstrução de bocas de lobo, limpeza de galerias pluviais e retirada de resíduos trazidos pela enxurrada, para acelerar o escoamento da água.
A Semias também está mobilizada para atender moradores que eventualmente necessitem de acolhimento emergencial e suporte social.
PREVISÃO E MONITORAMENTEO CONTÍNUO
A Prefeitura mantém contato constante com instituições meteorológicas e segue em estado de atenção devido à possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo do dia. O monitoramento é 24 horas, com acionamento imediato das equipes em caso de agravamento das condições climáticas.
A população é orientada a evitar áreas alagadas, não atravessar ruas inundadas e manter atenção a possíveis deslizamentos em locais de risco. Em caso de emergência, os cidadãos podem acionar os telefones oficiais da Defesa Civil e demais órgãos competentes.
“Porto Velho enfrentou um volume de chuva acima do esperado em poucas horas, o que naturalmente trouxe transtornos à nossa cidade. Quero assegurar à população que nossas equipes estão nas ruas desde cedo, trabalhando sem pausa para minimizar os impactos e prestar todo o apoio necessário. Nossa prioridade absoluta é proteger vidas e garantir a segurança dos porto-velhenses. Sabemos das dificuldades que muitos enfrentaram durante a madrugada e pela manhã, e estamos atuando para que tudo seja normalizado o mais rápido possível. Continuaremos monitorando as condições climáticas e reforçando nosso compromisso com a prevenção e o cuidado permanente com nossa gente”, afirmou o Prefeito Léo Moraes.
