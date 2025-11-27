Prefeitura de Porto Velho atua em pontos críticos para conter alagações e danos causados pelas chuvas

Publicada em 27/11/2025 às 09h05
A Prefeitura de Porto Velho mantém equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) em operação contínua desde a madrugada de quarta-feira (26), para atender ocorrências de alagamentos, infiltrações e rompimentos provocados pelo volume de chuva registrado na capital.
Na Avenida Rio de Janeiro, após a reconstrução da BR e a execução de viadutos, os terrenos situados entre a rodovia e a via urbana foram elevados ao nível da BR. Com isso, formou-se uma lâmina de lençol freático que passou a atingir a avenida.
Técnicos realizaram levantamentos detalhados e identificaram a necessidade de construção de um colchão drenante para impedir que a umidade proveniente da BR e das áreas aterradas aflore no asfalto antes de alcançar o canal de escoamento.
Outro ponto monitorado é a Avenida Farquar, região do Cai N’Água, nas proximidades do Mercado do Peixe. O tubo de arco sofreu obstrução e houve infiltração lateral, provocando vazamento. As equipes acompanham a área e permanecem de prontidão em caso de rompimento.
Na Rua da Beira, próximo ao residencial Morar Melhor, uma cratera está sendo monitorada pelos servidores. Já na Avenida Campos Sales, próximo à Rua Hugo Ferreira, na zona Sul, ocorreu o rompimento de um trecho da pista, que foi interditado parcialmente para garantir a segurança dos motoristas.
No bairro Tancredo Neves, entre a Rua Neuzira Guedes e a Avenida Amador dos Reis, várias ruas paralelas estão em andamento intervenções destinadas a aumentar a vazão da água e evitar alagamentos, especialmente em horários de pico de chuva.
De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, o trabalho permanece intensificado. “Estamos atuando simultaneamente em todos os pontos críticos para reduzir riscos e preservar a estrutura viária. A prioridade é proteger a população e manter a cidade em funcionamento mesmo sob forte chuva”, afirmou.
As equipes seguem em operação permanente, com monitoramento técnico e intervenções necessárias nos locais mais afetados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!