Prefeitura de Porto Velho apoia campanha Tampinhas e Lacres de Amor que ajuda pessoas em tratamento contra o câncer

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), apoia a campanha denominada Tampinhas e Lacres de Amor, realizada pela Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), que visa transformar materiais recicláveis em recursos para ajudar pessoas acometidas de câncer.
“Aqui, nós recebemos vários materiais recicláveis e os transformamos em solidariedade. Além de contribuir com a limpeza da cidade, vocês vão ajudar muita gente. Agradeço à Prefeitura e aos demais parceiros por somar forças conosco”, afirma a presidente do AVCC, Dayse Mara.
O dinheiro arrecadado pela instituição e por uma rede de apoio, com a venda dos recicláveis, vai muito além do valor financeiro. Ele serve para manter a associação e atender às necessidades essenciais das pessoas que estão lutando contra a doença, como o fornecimento de cestas básicas, cadeiras de rodas, andadores, materiais de higiene pessoal, lanche e até passagem terrestre para quem aguarda consulta médica, entre outros itens.
“O prefeito Léo Moraes tem trabalhado intensamente pela limpeza da nossa cidade desde o primeiro dia de sua gestão. Essa campanha da AVCC está alinhada a esse propósito, pois, além de priorizar a saúde e o bem-estar das pessoas, visa a preservação do meio ambiente e uma cidade mais sustentável”, disse o secretário Vinícius Miguel (Sema).
Entre os parceiros da campanha estão o Tribunal de Justiça de Rondônia, a Assembleia Legislativa de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho e várias igrejas. Dayse Mara informa que qualquer pessoa, empresa ou instituição pode fazer parte dessa corrente do bem em prol das pessoas mais vulneráveis que estão lutando contra o câncer.
Basta recolher tampinhas, lacres, garapas pet, latinhas e plástico em geral. O material recolhido deve ser entregue na sede da AVCC, à rua Belo Horizonte, nº 110, bairro Embratel, ou nas instituições parceiras. Contatos também podem ser feitos pelo telefone (69) 99944-2835 ou pelo instagram @avccportovelho.
