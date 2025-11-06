Prefeitura de Ji-Paraná revitaliza quadras esportivas em todo o município

Publicada em 06/11/2025 às 14h59
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), está realizando a revitalização das quadras esportivas do município, garantindo espaços adequados e seguros para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas.
No bairro Capelasso, a equipe da Semes trabalha na recuperação completa da quadra de esportes, que recebeu pintura pela primeira vez, além de serviços de roçagem e limpeza do entorno. A ação representa um investimento direto no bem-estar da população e no incentivo à prática esportiva entre crianças, jovens e adultos.
De acordo com o secretário da Semes, Alessandro Barroso, o objetivo é estender o trabalho de revitalização a todas as quadras e ginásios de Ji-Paraná. “A valorização dos espaços destinados à prática esportiva reflete o compromisso da gestão em oferecer condições que ampliem o potencial dos jovens, incentivando hábitos saudáveis e criando oportunidades para revelar novos talentos. Espaços como esse fortalecem a integração entre escola, comunidade e família, aproximando ainda mais a população das iniciativas educacionais”, destacou o secretário.
Com a revitalização, os moradores do bairro Capelasso ganham um ambiente estruturado e motivador para a prática de esportes, promovendo saúde, lazer e convivência comunitária.
A Prefeitura de Ji-Paraná reafirma, assim, seu compromisso com o esporte e com a juventude, investindo em ações que fortalecem o aprendizado, a cidadania e o desenvolvimento social. A recuperação da quadra do Capelasso é mais um passo na construção de um futuro melhor para as crianças e adolescentes do município.
