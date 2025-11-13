Prefeitura de Ji-Paraná realiza recuperação de vias no bairro Jardim das Seringueiras

Publicada em 13/11/2025 às 14h09
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue executando o programa de manutenção e recuperação da malha viária urbana. Nesta quarta-feira, 12, as equipes realizaram serviços de reparo na Rua Edmundo Ferreira dos Santos, localizada no bairro Jardim das Seringueiras.
A ação integra a Operação Tapa-Buracos, que está sendo desenvolvida em diversos pontos do município, com o objetivo de restaurar as condições de tráfego e reforçar a segurança viária. O trabalho contempla a recuperação de trechos danificados pelo tempo, pelas condições climáticas e pelo intenso fluxo de veículos.
De acordo com a Semosp, a manutenção contínua das vias públicas é essencial para garantir a mobilidade urbana e preservar o patrimônio público, evitando danos aos veículos e reduzindo o risco de acidentes. As intervenções fazem parte do compromisso da administração municipal em promover melhorias estruturais que resultem em mais qualidade de vida para a população.
A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para o sucesso das ações. As solicitações de manutenção podem ser encaminhadas pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161, ou diretamente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, Bairro Jardim dos Migrantes.
Fotos: Semosp
