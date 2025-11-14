Prefeitura de Ji-Paraná intensifica limpeza dos canteiros da Avenida Marechal Rondon

Publicada em 14/11/2025 às 14h07
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou nesta quinta-feira (13) mais uma etapa do cronograma de limpeza e conservação do perímetro urbano. Além de melhorar o aspecto visual da cidade, a ação busca eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, contribuindo para a saúde pública.
Durante a semana, as equipes executaram serviços de roçagem e limpeza nos canteiros centrais da Avenida Marechal Rondon, no trecho que liga o bairro Dois de Abril ao Centro. Os trabalhos incluíram ainda a retirada de entulhos, poda de áreas verdes e manutenção de praças.
“Essas ações fazem parte do esforço contínuo da Prefeitura para aprimorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Estamos com equipes atuando em todos os distritos e também na zona rural. Nosso compromisso é atender as demandas da comunidade”, destacou o prefeito Affonso Cândido (PL), ressaltando que o serviço reforça a segurança e o bem-estar dos moradores.
Com o período chuvoso alternado por dias de sol intenso, o crescimento do mato se torna acelerado em Ji-Paraná. Para manter a cidade limpa e organizada, a Prefeitura ampliou a força-tarefa de roçagem e poda, intensificando os serviços em diversos pontos do município.
