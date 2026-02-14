Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para monitor educacional
Por Assessoria
Publicada em 14/02/2026 às 08h43
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Jaru anuncia que abriu processo seletivo para a contratação de monitor educacional, para suprir a necessidade de profissionais da Secretaria Municipal de Educação – Semed. O edital foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial desta sexta-feira (13).

As inscrições serão feitas de forma on-line e estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (16), com prazo final marcado para o dia 20 de fevereiro.

As vagas são destinadas para contratação imediata e cadastro reserva, com atuação na zona urbana e rural do município.

CLIQUE NO LINK ABAIXO E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO: 

 
Geral PROCESSO SELETIVO
Imprimir imprimir