Trânsito: Prefeitura prepara mudanças no fluxo das avenidas Brasil e Marechal Rondon

Por Assessoria
Publicada em 14/02/2026 às 08h21
A Prefeitura de Jaru alerta a população sobre a mudança de fluxo nas avenidas Brasil e Marechal Rondon. Em breve, as duas vias funcionarão em sistema binário, ou seja: cada avenida terá apenas um sentido de circulação.
O trânsito na avenida Marechal Rondon seguirá da BR-364 para o centro da cidade; na avenida Brasil, o fluxo será da avenida Dom Pedro, sentido Marechal Rondon.
O prefeito Jeverson Lima comentou sobre a mudança de fluxo nas avenidas. “A reorganização irá facilitar o tráfego e evitar congestionamentos, principalmente nos horários de pico. Peço que os condutores tenham atenção às mudanças e sinalização que aplicaremos de forma gradativa, para que tenhamos mais segurança e ordem no trânsito da cidade”, explicou.
