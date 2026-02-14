Trânsito: Prefeitura prepara mudanças no fluxo das avenidas Brasil e Marechal Rondon
Por Assessoria
Publicada em 14/02/2026 às 08h21
A Prefeitura de Jaru alerta a população sobre a mudança de fluxo nas avenidas Brasil e Marechal Rondon. Em breve, as duas vias funcionarão em sistema binário, ou seja: cada avenida terá apenas um sentido de circulação.

O trânsito na avenida Marechal Rondon seguirá da BR-364 para o centro da cidade; na avenida Brasil, o fluxo será da avenida Dom Pedro, sentido Marechal Rondon.

O prefeito Jeverson Lima comentou sobre a mudança de fluxo nas avenidas. “A reorganização irá facilitar o tráfego e evitar congestionamentos, principalmente nos horários de pico. Peço que os condutores tenham atenção às mudanças e sinalização que aplicaremos de forma gradativa, para que tenhamos mais segurança e ordem no trânsito da cidade”, explicou. 

