HOJE É O GRANDE DIA! Tem Banda do Vai Quem Quer arrastando multidão

Publicada em 14/02/2026 às 08h40
Com o compromisso de manter viva a celebração da resistência cultural da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), maior bloco carnavalesco da Amazônia e reconhecido como Patrimônio Imaterial de Porto Velho e de Rondônia, o tradicional desfile acontece neste sábado (14), com o tema “Para o Brasil continuar contente, vote consciente”.
A concentração oficial terá início às 15h, na Praça das Caixas D’Água, ponto histórico de encontro dos foliões da BVQQ. Neste ano, o bloco também leva às ruas uma mensagem de alerta e enfrentamento à violência contra a mulher, em ações conjuntas com os órgãos de controle, reforçando seu papel social para além da folia.
A Banda atravessa gerações e permanece como símbolo da identidade cultural de Porto Velho. “Celebrar 46 anos é a prova da força e da resistência da nossa cultura. A Banda é do povo. Neste ano, queremos que o folião leve para casa não só a lembrança da alegria, diversão, encontro com amigos e familiares, mas também a reflexão sobre o futuro do nosso país”, destacou a organização do bloco.
Fluxo do desfile e segurança
O desfile seguirá o percurso consagrado pela Rua Carlos Gomes, depois Rua Joaquim Nabuco, com entrada na Avenida 7 de Setembro. A dispersão ocorrerá no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Rogério Weber. Quem adquiriu o abadá tem conforto e segurança por parte da organização durante todo o trajeto. O último lote disponível do “manto” ainda está à venda pelo valor de R$ 100 (dinheiro/Pix/cartão de crédito), na sede-museu e nos supermercados Nova Era.
Admiração na pele
Fã de carteirinha da BVQQ, o tatuador Lee Correa, de Candeias do Jamari, decidiu transformar sua admiração pelo maior bloco do Norte em arte permanente. Hoje, ele carrega no corpo o símbolo de uma tradição que atravessa gerações em Porto Velho.
Ao trabalhar próximo ao icônico "chaveiro", Lee conviveu com figuras lendárias, como o fundador Manoel da Costa Mendonça, o “Manelão”. "A gente trabalhava lá, era companheiro da Banda. Nesse convívio, fui ouvindo as histórias... não teve como não virar fã", recordou.
A decisão de tatuar o símbolo do bloco surgiu entre 2016 e 2017. Para Lee, o registro vai além da estética: é um tributo ao aprendizado que colheu com os veteranos da cultura portovelhense. "Ficou algo marcado para mim. O clima era contagiante; aprendi muito ali", afirmou.
Mesmo sendo um tatuador profissional acostumado a eternizar as paixões dos clientes, Lee revela uma curiosidade: "Muita gente fala em fazer, mas até agora, só vi a da Banda na minha pele. É sempre uma surpresa quando o pessoal vê, mas não me arrependo de jeito nenhum", garantiu.
Segurança e logística
Para garantir a organização e a fluidez do evento, os órgãos de segurança pública e de trânsito já confirmaram o trabalho de forma integrada ao longo de todo o percurso. A orientação é para que os foliões cheguem com antecedência e priorizem o uso de transporte por aplicativo ou caronas.
Sobre a Banda
Com 46 anos de história, celebrados em 2026, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) é um dos principais símbolos da cultura popular de Porto Velho. Ao longo de sua trajetória, o bloco mantém viva a tradição do Carnaval de rua e contribui para a valorização das marchinhas, reunindo e encantando gerações de foliões. A BVQQ é reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia, por meio do Projeto de Lei nº 105/2019, e como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho, conforme o Projeto de Lei nº 3.840/2019.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!