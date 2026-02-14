Circuito Arrais Rondônia fortalece segurança na pesca esportiva com curso gratuito em Pimenta Bueno

Publicada em 14/02/2026 às 08h25
Com o objetivo de promover mais segurança, responsabilidade e qualificação no setor da pesca esportiva, o governo de Rondônia realiza, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva (Acep), o primeiro Curso de Arrais Amador gratuito, no município de Pimenta Bueno. A Carteira de Arrais Amador é um documento de habilitação emitido pela Marinha do Brasil para a condução de embarcações de esporte e recreio em rios e lagos.
O curso conta com 100 inscritos e é realizado entre os dias 9 e 14 de fevereiro. As aulas práticas acontecem no Rio Melgaço, nos períodos da manhã e tarde, de terça-feira a sábado. Já as aulas teóricas foram ministradas no período noturno, de segunda a sexta-feira, no auditório de uma empresa local. A iniciativa é viabilizada por meio de emenda parlamentar estadual, com investimento aproximado de R$ 100 mil.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o curso fortalece a segurança dos pescadores, tanto amadores quanto profissionais, para a atuação de forma legalizada e segura nos rios de Pimenta Bueno e região, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pesca esportiva.
GRADE CURRICULAR
A capacitação foi conduzida por uma equipe despachante credenciada pela Marinha do Brasil e apresenta uma grade curricular ampla, incluindo noções de primeiros socorros, salvamento, noções básicas de embarcação e todas as legislações vigentes exigidas para a habilitação de Arrais Amador.
HABILITAÇÃO DOS CONDUTORES
Ao final do mês de março, representantes da Marinha do Brasil estarão no município para aplicar a prova escrita aos participantes. O exame contará com 40 questões, sendo necessário o acerto mínimo de 50% para aprovação e emissão da Carteira de Arrais Amador, documento com validade de 10 anos, podendo ser renovado posteriormente. Além da habilitação dos condutores, a ação também contemplou a regularização e o registro das embarcações, fortalecendo a organização da atividade.
Pescadora profissional desde 2009, Ester Paiva, moradora de Pimenta Bueno, mostrou satisfação em tem a oportunidade de fazer o Curso de Arrais. “É muito bom participar de um curso como esse, que agrega muito ao nosso ramo da pesca. É um grande incentivo para mim e para todos os companheiros pescadores a buscar qualificação na área”, afirmou.
De acordo com o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, a ação contribui para o fortalecimento da pesca esportiva, geração de oportunidades e promoção da segurança nas atividades desenvolvidas nos rios do estado.m
