Por Assessoria
Publicada em 14/02/2026 às 08h54
A Prefeitura de Espigão D'Oeste informa que nos dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) teremos PONTO FACULTATIVO em comemoração ao Carnaval!

É tempo de celebrar, curtir com a família, recarregar as energias e aproveitar cada momento dessa festa incrível!

ATENÇÃO: Os serviços essenciais e de saúde continuarão funcionando normalmente para garantir o atendimento à nossa população!

Voltamos com tudo na Quarta-feira de Cinzas para continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade!

Aproveitem o feriadão com responsabilidade, muita alegria e energia positiva!

Decreto nº 6961, de 13 de fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste - RO

