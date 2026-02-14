Por Assessoria
Publicada em 14/02/2026 às 08h54
Publicada em 14/02/2026 às 08h54
A Prefeitura de Espigão D'Oeste informa que nos dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) teremos PONTO FACULTATIVO em comemoração ao Carnaval!
É tempo de celebrar, curtir com a família, recarregar as energias e aproveitar cada momento dessa festa incrível!
ATENÇÃO: Os serviços essenciais e de saúde continuarão funcionando normalmente para garantir o atendimento à nossa população!
Voltamos com tudo na Quarta-feira de Cinzas para continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade!
Aproveitem o feriadão com responsabilidade, muita alegria e energia positiva!
Decreto nº 6961, de 13 de fevereiro de 2026
Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste - RO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!