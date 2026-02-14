Prefeitura informa que devido aos pontos facultativos dos dias 16, 17 e 18 não haverá expediente nas repartições públicas

Por Assessoria
Publicada em 14/02/2026 às 09h03
A Prefeitura de Vilhena informa que, devido aos pontos facultativos dos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, em razão do período de Carnaval, não haverá expediente nas repartições públicas municipais.
Nestes dias, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 07h às 12h. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) e o Hospital Regional seguem com atendimento normal, bem como os demais serviços essenciais.
Agradecemos a compreensão de todos.
