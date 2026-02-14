Publicada em 14/02/2026 às 08h50
Quatro pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar em Presidente Médici após um acidente registrado na madrugada deste sábado, 14, na BR-364, na região central de Rondônia. Entre os feridos estão três trabalhadores da concessionária responsável pela rodovia, que seguiam para assumir plantão de fiscalização de trânsito.
O veículo dirigido por um idoso se envolveu na colisão com o carro onde estavam os funcionários. Conforme informações preliminares, a dinâmica indica que o automóvel teria entrado na faixa contrária antes do impacto. O condutor, resgatado em estado grave, também foi levado para atendimento médico.
Registros feitos por um caminhoneiro que trafegava pelo trecho logo após o ocorrido mostram o carro do idoso ainda em chamas. A batida ocorreu entre os municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná. O caso segue em acompanhamento.
