Prefeitura de Jaru reforça a importância da preservação dos espaços públicos

Publicada em 12/11/2025 às 14h33
Os espaços públicos de Jaru, especialmente as praças, recebem diariamente a presença de adultos, jovens e crianças que utilizam esses locais para lazer, caminhadas e convivência.
No entanto, um problema recorrente tem prejudicado a manutenção desses ambientes: o descarte incorreto de lixo.
Muitos frequentadores, após consumir lanches, doces e outros alimentos, jogam embalagens no chão, mesmo havendo lixeiras disponíveis nos espaços e ainda deterioram as plantas.
A atitude impacta diretamente a limpeza e prejudica a experiência de todos que utilizam os locais.
A Prefeitura de Jaru reforça que a preservação dos espaços públicos é um compromisso e responsabilidade de todos.
É importante destacar que cada cidadão tem papel indispensável na conservação da cidade.
