Prefeitura de Jaru reforça a importância da preservação dos espaços públicos
Por ASSESSORIA
Publicada em 12/11/2025 às 14h33
Nos acompanhe pelo Google News

Os espaços públicos de Jaru, especialmente as praças, recebem diariamente a presença de adultos, jovens e crianças que utilizam esses locais para lazer, caminhadas e convivência.

No entanto, um problema recorrente tem prejudicado a manutenção desses ambientes: o descarte incorreto de lixo.

Muitos frequentadores, após consumir lanches, doces e outros alimentos, jogam embalagens no chão, mesmo havendo lixeiras disponíveis nos espaços e ainda deterioram as plantas.

A atitude impacta diretamente a limpeza e prejudica a experiência de todos que utilizam os locais.

A Prefeitura de Jaru reforça que a preservação dos espaços públicos é um compromisso e responsabilidade de todos.

É importante destacar que cada cidadão tem papel indispensável na conservação da cidade.

Geral RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Imprimir imprimir