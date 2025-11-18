Prefeitura de Jaru realizará ação de vacinação antirrábica de cães e gatos

Publicada em 18/11/2025 às 14h49
A prefeitura de Jaru, através da secretaria municipal de saúde – Semusa, realizará no dia 29 de novembro mais uma campanha de imunização contra a raiva para cães e gatos. A ação acontecerá das 8h às 16h30 em diversos pontos da cidade.
De acordo com o coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária, Francine Neves, serão imunizados animais com idade acima de 3 meses, sendo que cadelas prenhas não devem ser vacinadas.
Por questão de segurança, crianças não poderão levar os animais aos locais de vacinação. Além disso, é recomendado que animais de grande porte estejam com guia curta e focinheira.
A ação contará com o apoio dos acadêmicos do curso de medicina veterinária do Instituto Federal de Rondônia, campus Jaru.
PONTOS DE VACINAÇÃO
IFRO – Instituto Federal de Rondônia – Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, 874 – Setor 2
Unidade de Saúde Osvaldo Cruz – Rua Rio de Janeiro, 3662 – Setor 2
Secretaria Municipal de Saúde – Av. Florianópolis, 3062 – Setor 2
Escola Municipal Tânia Barreto – Rua Tiradentes, 2552 – Setor 1
Escola Municipal Aldemir Lima Cantanhede – Rua Mamoré, 1618 – Setor 1 A
Escola Municipal Abrão Rocha – Rua Marechal Rondon, 2258 – Setor 3
Unidade de Saúde Dr. Apolinário Gomes – Rua Ricardo Cantanhede, 777 – Setor 3
Igreja São José – Rua Osvaldo Cruz, 977 – Setor 3
Unidade de Saúde João de Castro Lacerda – Rua Sebastião Cabral de Souza, 2662, setor 4
Unidade de Saúde Carlos Chagas – Av. Padre Adolpho Rohl, 3068 – Setor 5
Mercadinho da Pedra – Rua Maranhão, 2515 – Setor 5
Escola Municipal Gabriel Balmant Neves – Rua Onofre Duarte de Oliveira, 3398 – Setor 6
Escola Municipal – Elza Maria Fabris – Rua Airton Sena, Jardim dos Estados
Unidade de Saúde – José Bernardo – Rua Marconio Rodrigues Alves – Residencial Savana
Unidade de Saúde Rute de Souza – Rua Rio de Janeiro, 1221 – Setor 7
Comercial Arcanjo – Av. Dom Pedro – Setor 7
Comercial Souza – Rua João Batista, 877 – Setor 7
Comercial ALS – Rua Padre Chiquinho, 1126 – Setor 7
Unidade de Saúde Marcelina Tereza – Rua Margareth F. Costa, 31638 – Setor 8
Escola Municipal Primavera – Rua Magnólia, 2536 – Jardim Primavera
Distribuidora do Mineiro – Rua Portugal – Jardim Europa
Comentários
Seja o primeiro a comentar!