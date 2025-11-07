Prefeitura de Jaru realiza Fórum Comunitário do Selo Unicef

Publicada em 07/11/2025 às 08h29
A Prefeitura de Jaru, por meio das secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, e em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, promoveu nesta quinta-feira (09) o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef edição 2025/2025.
O evento, que aconteceu na Câmara de Vereadores, teve como objetivo o debate de estratégias para a proteção social de crianças e adolescentes, e também monitorar os resultados alcançados por meio de indicadores debatidos nos fóruns comunitários.
A primeira dama e secretária de desenvolvimento social, Leidiane Lima, destacou que a ação busca ouvir sugestões, ideias e construir propostas. “Tudo o que é feito e implantado agora, reflete na vida adulta. O compromisso da gestão vai muito além do cumprimento de metas: queremos construir resultados concretos, e é indispensável a participação de toda a sociedade neste processo”, disse.
Também participaram do evento a secretária de educação, Cleide Gonçalves, a secretária de saúde, Jaíne Barboza, a representante da superintendência regional de educação, Mirian Hottis, o representante do Núcleo da Criança e do Adolescente, Carlos Eduardo, além de representantes da sociedade civil organizada, alunos e comunidade em geral.
