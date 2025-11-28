Prefeitura de Jaru realiza Dia D de imunização contra influenza e campanha de vacinação contra a raiva neste sábado (29)

Publicada em 28/11/2025 às 15h03
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove duas campanhas de vacinação distintas ao longo deste sábado (29): o Dia D contra a influenza e a vacinação antirrábica de cães e gatos com mais de três meses de vida.
O Dia D acontecerá das 8h às 17h nas unidades de saúde Rute de Souza (Setor 07), Carlos Chagas (Setor 05), Marcelina Tereza (Setor 08), e Izaltino Lopes, no distrito de Tarilândia. Durante o Dia D, será emitido o Certificado de Vacinação do Estudante, documento obrigatório que garante a segurança de toda a comunidade escolar.
Pessoas a partir de 6 meses de idade podem ser imunizadas. Também será possível colocar a caderneta de vacinação em dia, pois todos os imunizantes que constam no calendário de vacinação nacional estarão disponíveis.
A vacinação contra a raiva será das 8h até 16h30. Os animais devem ser levados por adultos até os postos, e cães de grande porte precisam estar em guia curta, com enforcador e focinheira.
PONTOS OFICIAIS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
IFRO – Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, 874, Setor 02
UBS Osvaldo Cruz – Rua Rio de Janeiro, 3662, Setor 02
Escola Aldemir Lima Cantanhede – Rua Mamoré, 1618, Setor 01
Secretaria Municipal de Saúde – Rua Florianópolis, 3062, Setor 02
Escola Tânia Barreto – Rua Tiradentes, 2552, Setor 01
UBS Carlos Chagas – Av. Padre Adolpho Rohl, 3068, Setor 05
Escola Gabriel Balmant Neves – Rua Onofre Duarte de Oliveira, 3398, Setor 06
Escola Elza Maria Fabris – Rua Airton Sena, esquina com 07 de setembro, Jardim dos Estados
Mercadinho Da Pedra – Rua Maranhão, 2515, Setor 01
UBS Savana Park – Rua Marconio Rodrigues Alves, Savana
UBS João de Castro – Rua Sebastião Cabral de Souza, 2662, Setor 04
UBS Rute de Souza – Rua Rio de Janeiro, 1221, Setor 07
Escola Abrão Rocha – Rua Marechal Rondon, 2258, Setor 03
UBS Apolinário Gomes – Rua Ricardo Cantanhede, 777, Setor 03
UBS Marcelina Tereza – Rua Margareth F. Costa, 31638, Setor 08
Distribuidora do Mineiro – Rua Portugal, Jardim Europa
Escola Primavera – Rua Magnolia, 2536, Jardim primavera
Comercial Arcanjo – Av. Dom Pedro, Setor 07
Comercial Souza – Rua João Batista, 877, Setor 07
Comercial ALS – Rua Padre Chiquinho, 1126, Setor 07
Igreja São José – Rua Osvaldo Cruz, 977, Setor 03
