Prefeitura de Jaru realiza aquisição de novo ônibus para o transporte de pacientes

Publicada em 18/11/2025 às 08h51
Já está na frota da Prefeitura de Jaru o novo ônibus para o transporte de pacientes que precisam realizar consultas, exames, tratamentos e outros procedimentos médicos fora do município.
O veículo modelo 2026 é avaliado em mais de R$ 1,5 milhão e tem capacidade para 46 passageiros. A compra foi viabilizada através de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital.
O prefeito Jeverson Lima destacou que o ônibus tem ambiente climatizado, é equipado com poltronas reclináveis, bebedouro, TV, sistema de som, tomadas USB, acessibilidade e outros itens que garantem maior comodidade aos pacientes. “As viagens precisam ser confortáveis para os usuários. A aquisição desse ônibus representa maior dignidade e segurança para quem vai cuidar da saúde fora de Jaru”, disse.
Segundo a secretária de saúde, Jaíne Barboza, diariamente, a Semusa transporta mais de 150 pessoas, entre pacientes e acompanhantes que viajam até Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes e Porto Velho para realizar consultas e tratamentos médicos. “São procedimentos de alta complexidade que são competência do Estado e este ônibus é essencial para que os nossos pacientes possam chegar ao destino e voltar para casa com conforto e em segurança”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!