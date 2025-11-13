Prefeitura de Jaru faz nova convocação para os cargos de auditor fiscal e zelador

Publicada em 13/11/2025 às 08h30
A Prefeitura de Jaru publicou nas edições do Diário Oficial desta terça-feira (11) e quarta-feira (12) dois editais de convocação: um para os aprovados no processo seletivo para o cargo de zelador (zona urbana) e outro referente ao concurso público nº 001/2023, para a função de auditor fiscal.
A apresentação dos aprovados no processo seletivo deve acontecer em três dias úteis, a contar da data de publicação do edital. Para os auditores fiscais convocados, o prazo para posse se encerra no dia 11 de dezembro, sem possibilidade de prorrogação.
Todo o processo de envio de documentação deve ser feito via peticionamento eletrônico.
Para ter acesso aos editais, clique nos links abaixo:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
transparencia.jaru.ro.gov.br/
